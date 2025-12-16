Κέρκυρα: Γιατρός επιτέθηκε σε γυναίκα για μια θέση πάρκινγκ – «Μου άνοιξε την πόρτα και πήγε να με πνίξει»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην πλατεία της Κέρκυρας το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, με μία 20χρονη να δέχεται επίθεση το Σάββατο 13.12.2025, από έναν γιατρό με αφορμή μία θέση πάρκινγκ.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το παλαιό φρούριο στην Κέρκυρα, την ώρα που η νεαρή γυναίκα είχε βρει μια θέση πάρκινγκ και προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της.

Κατά τη διάρκεια που η 20χρονη προσπαθούσε να παρκάρει ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στο πλάι και άρχισε να την βρίζει. Στη συνέχεια σύμφωνα με το ρεπορτά, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διαπληκτίστηκε αρχικά με τη φίλη της 20χρονης Αναστασίας που βρισκόταν μέσα στο όχημα, ενώ έπειτα έπιασε την νεαρή κοπέλα από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει, σύμφωνα με την καταγγελία.

Στιγμιότυπα από τον καυγά, καταγράφηκαν σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega.

Η 20χρονη, μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… είμαι 20 χρόνων πραγματικά προς Θεού για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάτσω να κάνω ολόκληρη σκηνή για ένα πάρκινγκ. Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε».

Για το πώς συνέβη το περιστατικό περιστατικό, η ίδια περιέγραψε: «Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο και μετά σταμάτησε δίπλα από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει και άρχισε να με βρίζει. Εγώ απάντησα “φύγε, άσε με” και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα μου και μου επιτίθεται. Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

Όπως τονίζει, «τον κρατούσαν 4 – 5 άτομα για να μην χτυπήσει τη φίλη μου».

Η νεαρή κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα όπου, όπως λέει, την παρότρυναν να μην προβεί σε μήνυση. «Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου».

Τι δήλωσε ο γιατρός για το περιστατικό

«Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα “ωραία παιδεία έχετε”. Αυτή ήταν δηλαδή η “αρχική μου αντίδραση. “Πολύ ωραία παιδεία έχετε’. Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό. Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες αν τις υπερβεί ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς».