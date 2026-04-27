Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 63χρονη μητέρα και τον 32χρονο γιο της

Σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα. Δύο τουρίστες, μητέρα και γιος, παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.04.2026) στην εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος των Γουβιών.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, δύο τουρίστες μητέρα και γιος, ηλικιών 63 και 32 ετών, αντίστοιχα, προσπαθώντας να περάσουν απέναντι στον δρόμο, χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο.

Τόσο η μητέρα όσο και ο γιος της νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό της Τροχαίας.