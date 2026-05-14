Κέρκυρα: Απατεώνες έπεισαν έναν 79χρονο να τους παραδώσει 200.000 ευρώ και ένα δαχτυλίδι

Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος στην Κέρκυρα, καθώς επιτήδειοι κατάφεραν να του αρπάξουν 200.000 ευρώ μετρητά και ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Η απάτη έγινε μέσα στο σπίτι του 79χρονου ηλικιωμένου στην Κέρκυρα με την αστυνομία να συλλαμβάνει τελικά τρεις από τους τέσσερις δράστες.

Όλα έγιναν χθες (13.05.2026) το μεσημέρι με τον 79χρονο να καταγγέλλει ότι, άγνωστος τον κάλεσε τηλεφωνικά στο σπίτι του, προσποιούμενος τον υπάλληλο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και τον έπεισε να παραδώσει σε συνεργό του, το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δακτυλίδι.

Μόλις έγινε η καταγγελία, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας ανέλαβε δράση. Αστυνομικοί από τις Ομάδες ΟΠΚΕ, ΟΠΔΙ και το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας οργάνωσαν άμεσα επιχείρηση κάτι το οποίο είχε ως συνέπεια τρία μέλη της οργάνωσης, ένας 26χρονος, ένας 32χρονος και μια 46χρονη να συλληφθούν. Ένας τέταρτος, 29χρονος, αναζητείται.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν 13.195 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η ομάδα για να κινηθεί. Τα υπόλοιπα χρήματα, αλλά και το χρυσό δαχτυλίδι αναζητούνται.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας με τις κατηγορίες για απάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η Αστυνομία ερευνά αν το κύκλωμα έχει εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.