Κάτω Αχαΐα: Πυροβόλησε στο κεφάλι νεαρό με αεροβόλο όπλο – «Μάχη» από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας

Συναγερμό σε ιατρικό προσωπικό και αστυνομικούς σήμανε η υπόθεση ενός νεαρού που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, με σφαίρα στο κεφάλι.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή (12.07.2026) με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας έχοντας ακατάπαυστη αιμορραγία από την σφαίρα του αεροβόλου όπλου.

Αμέσως οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έσπευσαν για να σταματήσουν την αιμορραγία και να φροντίσουν το τραύμα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά ενός άνδρα.

Πληροφορίες από tempo24.news