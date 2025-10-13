Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Έδινε μάχη 10 μήνες στη ΜΕΘ

Θλίψη και θυμός μετά τη συγκλονιστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, που συγκλόνισε την Κάρυστο πριν μερικούς μήνες, αφού η 52χρονη τελικά υπέκυψε στα τραύματά της, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της.

Η άτυχη γυναίκα από την Κάρυστο, η οποία χαροπάλευε επί 10 μήνες στον Ευαγγελισμό μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της, κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να “σωφρονίσει” τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε η ανιψιά του θύματος.

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε “με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο”, έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια».

Ο 65χρονος σύζυγός της, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογίας του τον Φεβρουάριο, βασάνιζε επί χρόνια την άτυχη γυναίκα. Μάλιστα, το ζευγάρι ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε έναν στάβλο με τα ζώα τους στην περιοχή Φυγιάς στο Μαρμάρι Εύβοιας.

Το χρονικό

Μια ανώνυμη καταγγελία έγινε στις 17 Ιανουαρίου, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο. Τότε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την γυναίκα από το σπίτι που έμενε με τον σύζυγό της, για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο της περιοχής, με τον άνδρα να υποστηρίζει πως τα άγρια χτυπήματά της προκλήθηκαν όταν έπεσε τη στιγμή που έκανε εργασίες.

Το πρωί του Σαββάτου, 1 Φεβρουαρίου, ο 65χρονος συνελήφθη μετά από έκδοση εντάλματος, ο οποίος αρνούνταν ότι χτύπησε τη γυναίκα του. Μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι η 52χρονη έπεσε μόνη της και χτύπησε.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κόρη του ζευγαριού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του πατέρα της και επίσης υποστήριζε ότι η μητέρα της τραυματίστηκε ενώ έκανε δουλειές. Ο ιατροδικαστής που είχε εξετάσει τη γυναίκα, έκρινε πως τα βαριά τραύματά της δεν «δείχνουν» πως προέρχονται από πτώση.

Πριν μήνες, η αδερφή της άτυχης γυναίκας είχε μιλήσει στο newsit.gr, κατηγορώντας τον 65χρονο, τονίζοντας ότι ητο θύμα βίωνε έναν εφιάλτη στα χέρια του.

«Η αδερφή μου είναι σε άσχημη κατάσταση. Προσπαθούν οι γιατροί να την ξυπνήσουν από την καταστολή αλλά δεν ξυπνάει. Είναι μέσα στο νοσοκομείο από τις 19 του μήνα και πριν δύο βδομάδες ήρθε ο άντρας της να τη δει στο νοσοκομείο. Δεν καταλάβαινε τίποτα απ’ όσα του λέγανε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας του», είναι πει.

Η νύφη του 65χρονου είχε εκφράσει την χαρά της στην είδηση της σύλληψης αυτού του ανθρώπου γιατί όπως λέει ήταν θέμα χρόνου να πληρώσει για όλα τα βασανιστήρια που είχε κάνει στη γυναίκα του.

«Πολύ χάρηκα που έμαθα πως έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί η γυναίκα αυτή από την ώρα που έκανε το κοριτσάκι της είχε πάθει επιλόχιο κατάθλιψη και αυτός την είχε τρελάνει στο ξύλο. Αυτός έφταιγε για όλη την κατάσταση της γυναίκας, να φανεί επιτέλους η δικαιοσύνη να τον τιμωρήσει ο θεός και να πάρει ότι του αξίζει. Όσο καιρό η γυναίκα είναι μέσα στο νοσοκομείο αυτός είναι μέσα στο κονάκι του και πίνει. Πήγε όλος ο κόσμος εκεί μετά την είδηση και του λέγανε τι είναι αυτά που έκανε στη γυναίκα και αυτός απαντούσε πως δεν έχει κάνει τίποτα», είχε τονίσει.