Κάρπαθος: Βίντεο με τη συστοιχία των πυραύλων Patriot στους δρόμους του νησιού

Αυξημένη η ανησυχία σε Ελλάδα και Κύπρο από την πρόσφατη επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της μεγαλονήσου. Συστοιχία πυραύλων Patriot στάλθηκε σήμερα το πρωί (04.03.2026) στην Κάρπαθο, περιοχή – «κλειδί» καθώς «βλέπει» τον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Στο βίντεο που φέρνει στο «φως» το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που φορτηγά του στρατού μεταφέρουν τους Patriot, στους δρόμους της Καρπάθου. Η απόφαση για την μεταφορά τους πάρθηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής με φόντο τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/patriot-karpathos-3.mp4

Στην Κύπρο ήδη βρίσκονται 4 F-16 Viper αλλά και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Νωρίτερα σήμερα, σήμανε συναγερμός στη μεγαλόνησο από τον εντοπισμό ενός ύποπτου UAV κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, με κατεύθυνση την Κύπρο. Δύο ελληνικά F-16 σηκώθηκαν για αναχαίτιση αλλά δεν βγήκαν κάτι.

Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις απειλές του Ιράν πως θα χτυπήσει κάθε αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Με μία συστοιχία Patriot αναμένεται να ενισχυθεί και η Σούδα.

Τα χαρακτηριστικά των Patriot

Οι Patriot (αρχικά των λέξεων: Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, δηλαδή: Ραντάρ Παρακολούθησης για Αναχαίτιση Ακριβείας) είναι το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού.

Οι πιο πρόσφατες εκδοχές των Patriot είναι ικανές να αντιμετωπίζουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας, πυραύλους κρουζ και drone σε ύψος έως και 15 χιλιομέτρων και αποστάσεις έως 35 χιλιομέτρων.

Αναλυτές λένε ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια μόνο συστοιχία Patriot να καλύψει περιοχή 100 με 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάλογα με το πόσοι εκτοξευτές υπάρχουν στη συστοιχία, το έδαφος και άλλους παράγοντες.

Μία συστοιχία αποτελείται από 6 με 8 εκτοξευτές πυραύλων, με τον καθένα να έχει έως και 16 αναχαιτιστές, μαζί με ένα ραντάρ, έναν σταθμό ελέγχου και ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Όλα αυτά βρίσκονται πάνω σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

Περίπου 90 άτομα έχουν πρόσβαση σε μια συστοιχία Patriot, αλλά μόνο 3 στρατιώτες στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου μπορούν να τη χειριστούν σε κατάσταση μάχης, σύμφωνα με εκθέσεις του αμερικανικού στρατού.