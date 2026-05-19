Σοκ έχει προκαλέσει στην Κάλυμνο ο εντοπισμός νεκρού ψαρά, ο οποίος βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα το βράδυ της Κυριακής (17/05/2026), λίγο έξω από το λιμάνι του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του ψαρά στην Κάλυμνο οφείλεται σε τραύματα από μαχαίρι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε τέτοιου είδους χτυπήματα. Η σορός του 48χρονου βρέθηκε κάτω από το αλιευτικό του 40χρονου φίλου του στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (17.5.26).

Η εικόνα της σορού, λόγω της εκτεταμένης αιμορραγίας στο κεφάλι, δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό.

Η σορός αναμένεται αύριο Τρίτη να μεταφερθεί στη Ρόδο, όπου έχει προγραμματιστεί νεκροψία–νεκροτομή την Τετάρτη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Εκεί θα δοθούν και οι περισσότερες απαντήσεις για το αν τα τραύματα στο νεκρό έχουν προκληθεί από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή από χτυπήματα από άλλο άτομο.

Την ίδια ώρα, έχει συλληφθεί ο 40χρονος ιδιοκτήτης του αλιευτικού, ο οποίος είναι και στενός φίλος του θύματος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του στην υπόθεση και όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από τρεις ημέρες μετά από έλεγχο στο καΐκι του 40χρονου, όπου και βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, συνελήφθησαν τόσο ο 40χρονος όσο και ο 48χρονος. Οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθερο μέχρι να οριστεί δικάσιμος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

To άρθρο Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός – Σε όλο το κεφάλι του υπήρχαν αίματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr