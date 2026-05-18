Κάλυμνος: Ερωτήματα για τον νεκρό 47χρονο ψαρά – Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος

Σοκ και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει στην Κάλυμνο ο θάνατος ενός ψαρά, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα το βράδυ της Κυριακής, λίγο έξω από το λιμάνι του νησιού. Η υπόθεση έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν ακόμη ασαφείς.

Η Κάλυμνος παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 47χρονου ψαρά, που εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από αλιευτικό σκάφος φίλου του. Το Λιμενικό ενημερώθηκε για πτώση ανθρώπου στη θάλασσα και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, όμως όταν οι άνδρες του έφτασαν στο σημείο, ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 44χρονο άνδρα, ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους και στενό φίλο του θύματος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παρότι αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για πιθανά τραύματα από μαχαίρι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.

Η σορός του 47χρονου έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεγάλη αιμορραγία, γεγονός που δυσκολεύει τους ειδικούς να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από εγκληματική ενέργεια μέχρι ατύχημα ή πτώση μέσα στο σκάφος.

Το αλιευτικό μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος και συλλογή στοιχείων από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητήθηκαν ιστολογικές εξετάσεις και νεκροψία – νεκροτομή, που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να δώσουν απαντήσεις για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό, τόσο το θύμα όσο και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είχαν συλληφθεί μετά από έλεγχο στο καΐκι, όπου είχε βρεθεί μικροποσότητα ναρκωτικών. Και οι δύο είχαν αφεθεί ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι κάτοικοι του νησιού περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ίσως αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ.