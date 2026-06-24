Κάλυμνος: Εντοπίστηκε «αποθήκη» εκρηκτικών, όπλων και αρχαίων αντικειμένων – Συνελήφθη 41χρονος

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών, υλικών για παρασκευή δυναμίτιδας, πυροκροτητών, φυτιλιών, όπλων αλλά και αρχαίων αντικειμένων εντοπίστηκε σε δύο σπίτια στην Κάλυμνο, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη (23/6/2026) όταν οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, ερεύνησαν τα σπίτια των 2 κατηγορουμένων στην Κάλυμνο και βρήκαν τις μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 20 κιλά εκρηκτικό πέτρωμα νιτρικού εστέρα, 20 κιλά και 260 γραμμάρια θραυσμάτων αλουμινίου για παρασκευή δυναμίτιδας, 5 κιλά και 132 γραμμάρια βαμβακοπυρίτιδας, 44 γραμμάρια πυρίτιδας, καθώς και 162 πυροκροτητές.

Μετά από τις έρευνες συνελήφθη ένας 41χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.

Κατασχέθηκε επίσης ένα βραδύκαυστο φυτίλι συνολικού μήκους 17 μέτρων και 62 εκατοστών, έξι φυτίλια με ενσωματωμένο σπίρτο, δύο κίτρινα φυτίλια, πέντε καπνογόνα, δύο φωτοβολίδες θαλάσσης και έξι κυνηγετικά όπλα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός δύο πήλινων αρχαίων αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002. Τα αντικείμενα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρονολογηθούν.

Ο 41χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.