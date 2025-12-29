Ιωάννινα: 15χρονες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Ακόμη ένα περιστατικό με ανήλικους που λόγω αλκοόλ χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, συνέβη στα Ιωάννινα.

Οι δύο 15χρονες, το βράδυ της Κυριακής 28.12.2025, διακομίστηκαν στην Παιδιατρική Κλινική Ιωαννίνων, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Η μία ανήλικη εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης και η δεύτερη κοπέλα, χρειάστηκε να μεταφερθεί από μπαρ όπου διασκέδαζε.

Και για τις δύο περιπτώσεις ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων από τους υπεύθυνους της Κλινικής η οποία ανέλαβε και την σχετική έρευνα.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ σε πάρκο.

Το αλκοόλ όπως αποδείχθηκε το είχε προμηθευτεί από το σπίτι της, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη ο πατέρας της από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός, ο οποίος, ως υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη ημεδαπή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αυτή στη συνέχεια με τους γονείς της στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με το epiruspost.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες, με τις αντίστοιχες δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.