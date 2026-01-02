Ιωάννινα: Πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από όπλο – Κρίσιμη η κατάστασή του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο 16χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο 16χρονος που τραυματίστηκε με όπλο στη Φιλιππιάδα, από το νοσοκομείο της Άρτας όπου αρχικά διακομίστηκε, μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και πλέον νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος είχε πάρει το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του για να κυνηγήσει πουλιά. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας γλίστρησε και, κατά την πτώση, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας του συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το παιδί υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα νευροχειρουργών.

Όπως δήλωσε ο νευροχειρουργός Δημήτρης Παχατουρίδης, πραγματοποιήθηκε επέμβαση αποσυμπίεσης του εγκεφάλου, με βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς.

Τόνισε επίσης ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή μια ασφαλής πρόβλεψη σχετικά με την εξέλιξη ή τις ενδεχόμενες βλάβες, καθώς απαιτείται χρόνος για να υποχωρήσει το οίδημα και να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας του. «Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και όχι αισιόδοξη, ωστόσο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης ανέφερε ότι η νευροχειρουργική ομάδα πραγματοποίησε μια δύσκολη και απαιτητική επέμβαση μεγάλης διάρκειας, εκφράζοντας την ελπίδα οι επόμενες ημέρες να είναι καθοριστικές και θετικές. Υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η πλήρης σταθεροποίηση του ασθενούς, διευκρινίζοντας πως το ενδεχόμενο διακομιδής δεν εξετάζεται προς το παρόν και θα αξιολογηθεί μόνο εάν κριθεί αναγκαίο σε μεταγενέστερο στάδιο.