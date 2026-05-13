Ιωάννινα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει ανήλικη

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στον κόμβο Συνάντησης, κοντά στη Λεωφόρο Γράμμου στα Ιωάννινα.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στα Ιωάννινα, όπου μια ανήλικη πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο και βρέθηκε στο οδόστρωμα την ώρα που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο από τη διάβαση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οδηγοί και πεζοί για να της προσφέρουν βοήθεια. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο ακινητοποίησε το όχημά του και κατέβηκε αμέσως για να συνδράμει την 15χρονη κοπέλα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση.

Σοκ προκαλεί το βίντεο που εξασφάλισε το Mega από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.