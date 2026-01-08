Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα – Ζημιές σε στρατόπεδο και δρόμους

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν και τα Ιωάννινα, το βράδυ της Τετάρτης (07.01.20256) ενώ μήνυμα του 112 για τα επικίνδυνα φαινόμενα στάλθηκε σε όλη την Ήπειρο. Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε ολόκληρη πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δέντρα.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Καλπακίου Ιωαννίνων ισοπεδώνοντας την πτηνοτροφική μονάδα. Συγκεκριμένα ξήλωσε τις στέγες από 3 κτίρια με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι τοίχοι και να καταπλακώσουν τα 30.000 κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοίχους και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Ενεργοποίηση

Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων πέφτουν και χιόνια. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Πολλά είναι τα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.