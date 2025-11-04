Ιωάννης Μπολέτης: «Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο η υγεία είναι δημόσια, δωρεάν και για όλους»

Το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο έργο του Ιδρύματος Ωνάση, που αλλάζει τον χάρτη της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Από το ιστορικό Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μέχρι το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τώρα το νέο νοσοκομείο, η πορεία του Ιδρύματος Ωνάση αποδεικνύει ότι η δημόσια περίθαλψη στην Ελλάδα μπορεί να εξελίσσεται, να πρωτοπορεί και να προσφέρει ποιότητα και ανθρωπιά.

Όπως τόνισε ο Ιωάννης Μπολέτης στο Health Talks, το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο δεν είναι απλώς μια ακόμη μεγάλη επένδυση. Είναι ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο που προσφέρει άριστη ιατρική φροντίδα, 100% δημόσια και δωρεάν, για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

«Το νέο Ωνάσειο αποδεικνύει στην πράξη ότι η δημόσια υγεία μπορεί να συνδυάζει ποιότητα, καινοτομία και καθολική πρόσβαση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

Υψηλή ιατρική φροντίδα, ανθρώπινη προσέγγιση και μηδενικό κόστος νοσηλείας

Ο Πρόεδρος του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, Ιωάννης Μπολέτης, μίλησε στο Health Talks του Iatropedia.gr και τη Γιάννα Σουλάκη, διέλυσε τους μύθους γύρω από τον χαρακτήρα του νοσοκομείου και εξήγησε ποια είναι η φιλοσοφία του πίσω από τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ένας από τους κυριότερους μύθους που κλήθηκε να διαλύσει ο κ. Μπολέτης αφορά την λανθασμένη αντίληψη ότι το Ωνάσειο είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και ξεκάθαρη: Η παροχή υπηρεσιών είναι εντελώς δωρεάν για όλους, όπως είπε.

«Δαπάνη; Καθόλου. Ούτε ένα ευρώ. Όλοι οι Έλληνες πολίτες καλύπτονται 100% από τον ασφαλιστικό τους φορέα, που για το 90% είναι ο ΕΟΠΥΥ […] Επίσης, αν κάποιος είναι ανασφάλιστος, εάν είναι παιδί ή αν είναι προς μεταμόσχευση ή μεταμοσχευμένος, δεν πληρώνει επίσης τίποτα», σημείωσε.

Ο κ. Μπολέτης εξήγησε, επίσης, πως η διαφορά του Ωνασείου από τον ιδιωτικό τομέα έγκειται στην απουσία κερδοσκοπικού σκοπού, κάτι που επιτρέπει την επένδυση σε υποδομές και υπηρεσίες που δεν είναι άμεσα κερδοφόρες:

«Στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να υπάρχει και κέρδος, στο Ωνάσειο δεν τίθεται θέμα κέρδους. Επίσης, για τις υποδομές υπάρχουν και οι δωρεές του Ωνάσειου Ιδρύματος. Έτσι έχουμε μια ευχέρεια μεγαλύτερη», τονίζει ο πρόεδρος.

Δείτε την πλήρη συνέντευξη του Προέδρου του Ωνασείου Νοσοκομείου, Ιωάννη Μπολέτη, για να μάθετε περισσότερα για το νέο νοσοκομείο – πρότυπο δημόσιας υγείας:

Ωνάσειο Νοσοκομείο: Πώς καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας στις μεταμοσχεύσεις

Η φιλοσοφία που διέπει το Ίδρυμα Ωνάση, όπως ανέφερε ο κ. Μπολέτης, είναι να καλύπτει σημαντικά κενά στο εθνικό σύστημα υγείας. «Η φιλοσοφία του Ιδρύματος και τότε και τώρα είναι να κάνει πράγματα στα οποία υπάρχει κενό στη χώρα», λέει.

Κι ενώ το πρώτο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έδωσε λύση στο μεγάλο πρόβλημα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στην Ελλάδα -με αποτέλεσμα πλέον κανένας Έλληνας να μη χρειάζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό για αυτές- το νέο νοσοκομείο εστιάζει στις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο αναπτύσσει νέα προγράμματα, όπως π.χ. μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά μικρού σωματικού βάρους, σε στενή συνεργασία με νοσοκομεία του ΕΣΥ (Λαϊκό, Αττικόν, Ευαγγελισμό) αλλά και με διεθνή κέντρα αιχμής, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης και το Guy’s Hospital του Λονδίνου.

Ο κ. Μπολέτης τόνισε, επίσης, τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στη δωρεά οργάνων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας, με το Ίδρυμα Ωνάση να ενισχύει αυτό το έργο.

Κοινωνικό πρόσημο και Θεραπευτική Τέχνη

Το κοινωνικό πρόσημο του Ωνασείου είναι ένα άλλο σημείο που κάνει το Νοσοκομείο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. «Πρέπει να φροντίσουμε τη μητέρα ή τον πατέρα του παιδιού… Στέγη και σίτιση για όσους έρχονται από μακριά και δεν έχουν πού να φιλοξενηθούν. Όλα αυτά παρέχονται δωρεάν», σημειώνει.

Σημαντική είναι, όμως, και η ολιστική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του. Μόλις περάσει κανείς το κατώφλι, αντιλαμβάνεται ότι δεν βρίσκεται σε ένα συνηθισμένο νοσοκομείο.

Οι χώροι είναι ήσυχοι, φωτεινοί και γεμάτοι τέχνη: πίνακες, γλυπτά και χρώματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο σε κάθε του διάσταση, τη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική.

Η Τέχνη κατέχει έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος και εντάσσεται στην καθημερινότητα του προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών, εξηγεί ο πρόεδρος, ο οποίος μιλά παράλληλα και για την μοναδική αρχιτεκτονική του κτιρίου.

«Η Τέχνη έχει θεραπευτική δύναμη. Δεν είναι διακόσμηση, είναι στάση ζωής… Δεν ξέρω αν η τέχνη θεραπεύει, αλλά σίγουρα βοηθάει στη θεραπεία», καταλήγει.

Πηγή: iatropedia.gr