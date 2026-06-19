Ιωάννης Δατσέρης: Το χειρουργείο μπορεί να δώσει οριστική λύση στην πρεσβυωπία – Πότε έρχεται η θεραπεία με σταγόνες

Όλα τα μυστικά για τη θεραπεία της πρεσβυωπίας αποκαλύπτει στο νέο επεισόδιο του Health Talks, ο διακεκριμένος χειρουργός-οφθαλμίατρο Ιωάννης Δατσέρης.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις γύρω από θεραπεία της πρεσβυωπίας. Ένα πρόβλημα, που μπορεί να μην είναι ασθένεια, αλλά ταλαιπωρεί στην καθημερινότητα τους, σχεδόν τους 3 στους 10 ανθρώπους άνω των 40 – 45 ετών.

Όπως αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Δατσέρης, σε συνέντευξή του στη Γιάννα Σουλάκη και το iatropedia,gr το χειρουργείο μπορεί να δώσει οριστική λύση στην πρεσβυωπία σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη επέμβαση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Δείτε γιατί ένα απλό χειρουργείο, που απαλλάσσει από τα γυαλιά μια για πάντα, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα -εκτός από την πιο αποτελεσματική- η πιο οικονομική επιλογή.

Ενημερωθείτε, επίσης, και για τις νέες πολυσυζητημένες οφθαλμικές σταγόνες που μπορούν να αποκαταστήσουν την όραση του ατόμου που έχει πρεσβυωπία, για έως και 8 ώρες. Πώς ακριβώς δρουν στα μάτια, γιατί χρησιμοποιούνται μόνο στον έναν οφθαλμό και ποιες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν; Έρχεται το τέλος στη χρήση γυαλιών ή μήπως υπάρχουν παγίδες;

Δείτε όλες τις απαντήσεις στο βίντεο Health Talks που ακολουθεί καθώς, επίσης, κι ένα έξυπνο «τρυκ» που μπορείτε να κάνετε άμεσα με τα χέρια σας, για να διαβάσετε τα πολύ μικρά γράμματα, χωρίς καμία βοήθεια από γυαλιά.

Ιωάννης Δατσέρης: Πώς θα προστατεύσετε τα μάτια σας το καλοκαίρι

Στην παραπάνω συνέντευξη, ο κ. Δατσέρης μας δίνει, επίσης, χρήσιμες καλοκαιρινές συμβουλές για:

την σύγχρονη τεχνολογία που καταφέρνει πλέον να «φρενάρει» την ξηρά μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

το μεγαλύτερο (και πιο επικίνδυνο) λάθος που κάνουμε στην αγορά γυαλιών ηλίου

τη χρήση των φακών επαφής στη θάλασσα, που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο

τη σωστή ρουτίνα υγιεινής που απαιτεί το καλοκαίρι για να μην καταλήξουμε στον οφθαλμίατρο στις διακοπές μας.

Ο κ. Ιωάννης Δατσέρης είναι Χειρουργός – Οφθαλμίατρος, και διευθύνων σύμβουλος του ΟΜΜΑ – Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

*Η συγκεκριμένη συνέντευξη έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, για περισσότερες και πιο εξατομικευμένες πληροφορίες

To άρθρο Ιωάννης Δατσέρης: Το χειρουργείο μπορεί να δώσει οριστική λύση στην πρεσβυωπία – Πότε έρχεται η θεραπεία με σταγόνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr