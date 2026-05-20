Ιωάννα Παλιοσπύρου: 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη (20.05.2026) από την ημέρα που η Ιωάννα Παλιοσπύρου είδε να αλλάζει η ζωή της, όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, στο ισόγειο πολυκατοικίας όπου βρισκόταν η εργασία της.

Με αφορμή αυτή την «επέτειο» από τη δολοφονική επίθεση στην Καλλιθέα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τα συναισθήματά της, δημοσιεύοντας και μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της με το παρακάτω μήνυμα:

«Η αλήθεια που έζησα. Lesson 6. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή. Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή».

Ήταν 20 Μαΐου 2020 όταν η είδηση πως μία γυναίκα 34 ετών δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς το θύμα της επίθεσης υπέστη σοβαρή ζημιά στο πρόσωπο.

Περίπου 18 μήνες μετά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο με ειδική μάσκα, λευκό καπέλο και επιδέσμους στα χέρια, με τον κόσμο να της εκφράζει τη συμπαράστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι η δράστιδα της επίθεσης, Έφη Κακαράντζουλα, κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε 15ετής ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου να προσπαθεί – έξι χρόνια μετά – με θεραπείες σε Ελλάδα και εξωτερικό να αποκαταστήσει την υγεία της.