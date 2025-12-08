Ιταλία: Συνεχής βελτίωση του 18χρονου Μάριου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο

Ο 18χρονος Μάριος που πριν τρεις εβδομάδες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο νοσοκομείο «Le Molinette» του Τορίνο στην Ιταλία, παρουσιάζει συνεχή βελτίωση.

Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο της πόλης του Τορίνο στη βόρεια Ιταλία σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (08.123.2025) όπου ο Μάριος έκανε τη μεταμόσχευση, «ο νέος βρίσκεται ακόμη στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας και κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του».

Ο Μάριος πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Allagille και είχε μεταφερθεί στην Ιταλία σε κρίσιμη κατάσταση.

«Κατανοώντας την σοβαρότητα της κατάστασης, οι Έλληνες γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας ήρθαν αμέσως σε επαφή με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αθήνας, ζητώντας την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ιταλία, για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος», υπογραμμίζει το ιταλικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν προβληματικές και προκάλεσαν την αναβολή, από ώρα σε ώρα, της αερομεταφοράς, ώρες οι οποίες, φυσικά, ήταν πολύτιμες για την ζωή του Μάριου».

Τελικά, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Πάτρα και (παρά τις καιρικές συνθήκες και με προσεκτικά συντονισμένη προσπάθεια) προσγειώθηκε στην Πίζα, όπου και εστάλη ασθενοφόρο από το Τορίνο, διότι ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο.

Ο αγώνας με τον χρόνο και η πολύωρη μεταμόσχευση που τον έσωσε από τον θάνατο

Όπως αναφέρει το «Le Molinette», ο οδηγός, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου «αντιμετώπισαν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένους αυτοκινητόδρομους» και «στη 1:30 τη νύχτα ο νέος μπόρεσε να εισέλθει στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ η μητέρα του, με την στήριξη του Ελληνικού Προξενείου της Τοσκάνης, έφτασε στο Τορίνο μετά από λίγες ώρες».

Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός για την υπερεπείγουσα εξεύρεση συμβατού μοσχεύματος, το οποίο βρέθηκε μετά από 48 ώρες, χάρη στη γενναιοδωρία μίας οικογένειας που ζει σε περιφέρεια του ιταλικού Βορρά.

Μετά από λιγότερο από 60 ώρες από τη μεταφορά του στην Ιταλία, η κατάσταση του 18χρονου Μάριου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, στο χειρουργείο του κέντρου μεταμοσχεύσεων ήπατος του «Le Molinette». Ήταν μία επέμβαση για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή, την οποία ανέλαβε ο καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι με την ιατρική του ομάδα. Διήρκεσε εννέα ώρες και η ανάκτηση λειτουργικότητας του οργάνου επιτεύχθηκε γρήγορα, επιτρέποντας να μην επέλθει ο θάνατος λόγω ηπατικής ανεπάρκειας!

Χάρη στο υποδειγματικό έργο του χειρουργού και όλων των συνεργατών του -οι οποίοι υπερέβησαν εαυτόν- και στην διεθνή, ελληνοϊταλική αυτή συνεργασία, μπόρεσε να επιτευχθεί κάτι που έμοιαζε να είναι, πλέον, αδύνατον.

«Πρόκειται για μία ιστορία η οποία είναι υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας, ιατρικής ικανότητας και γενναιοδωρίας, με τις οποίες ξεπεράσθηκαν και τα εμπόδια της κακοκαιρίας, επιτρέποντας να σωθεί η ζωή ενός νέου ασθενή» υπογράμμισε, τέλος, ο υπεύθυνος υγείας της περιφέρειας του Πεδεμόντιου, με πρωτεύουσα το Τορίνο.