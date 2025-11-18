Ισόβια σε 59χρονο Βούλγαρο για τη δολοφονία 85χρονου στα Φάρσαλα – Τον σκότωσε με τσάπα

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε σε 59χρονο Βούλγαρο, ο οποίος πριν από έναν χρόνο δολοφόνησε 85χρονο στα Φάρσαλα. Το στυγερό έγκλημα, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αναβίωσε τη Δευτέρα (17.11.2025) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου και η απόφαση για την ενοχή του δράστη ήταν ομόφωνη.

Το άγριο έγκλημα στα Φάρσαλα σημειώθηκε πέρυσι, σε κτήμα της περιοχής και το θύμα, ένας 85χρονος αγρότης, βρέθηκε νεκρός με τραύματα στο κεφάλι. Στον χώρο της δολοφονίας βρέθηκε και κατασχέθηκε η τσάπα, που ήταν και το φονικό όπλο.

Τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός 59χρονου Βούλγαρου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 2024 από τις αρχές της γειτονικής χώρας.

Όπως υπενθυμίζει το e-thessalia.gr, οι έρευνες για τον άτυχο ηλικιωμένο που διέμενε μόνος του στο χωριό Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων, άρχισαν όταν το αγροτικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που κίνησε την υποψία των αρχών. Το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του οδήγησε τους αστυνομικούς στον εντοπισμό της σορού του 85χρονου.

Ο ηλικιωμένος τον είχε πάρει για δουλειά στα χωράφια

Ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Δασολόφου και Χαλκιάδων Φαρσάλων νεκρός, χτυπημένος με τσάπα. Μάλιστα, η ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο διαπίστωσε πως ο 85χρονος ήταν πολλές φορές χτυπημένος στο κεφάλι και προσδιόρισε τον θάνατό του το πρωί της 31ης Οκτωβρίου 2024. Έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Από την αρχή, για την υπόθεση θεωρούνταν βασικός ύποπτος ο Βούλγαρος εργάτης, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα.

Η οικογένεια του θύματος είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχαν οικονομικές διαφορές.

Το κίνητρο φέρεται να ήταν οικονομικής φύσης, καθώς ο δράστης φέρεται να είχε ψάξει τις τσέπες του παντελονιού του ηλικιωμένου που ήταν βγαλμένες προς τα έξω, όπως και την τσάντα του.

Έναν χρόνο μετά, ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου αποφάσισε ομόφωνα πως ο 59χρονος Βούλγαρος βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τη στιγμή της ανθρωποκτονίας και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη.

Ο καταδικασθείς είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να επιστρέψει στη φυλακή, μέχρι η υπόθεση να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας.