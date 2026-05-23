Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική: Με ομπρέλες και αδιάβροχα ντόπιοι και τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (23.05.2026) επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προγνώσεις των μετεωρολόγων που είχαν προειδοποιήσει για βροχές και καταιγίδες.

Από τις 11 το πρωί, πυκνά σύννεφα είχαν ήδη καλύψει τον ουρανό της Αττικής, με τις βροχές να εκδηλώνονται με αυξανόμενη σε μεγάλο τμήμα του νομού, δημιουργώντας σκηνικό που θυμίζει περισσότερο… Νοέμβριο.

Η βροχόπτωση, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκίνησε να κάνει αισθητή την παρουσία της από την «καρδιά» της Αθήνας, καθώς έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο Γκάζι, τα Πατήσια και τους. Αμπελοκήπους. Βροχές εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, στη Δάφνη, τον Υμηττό, τον Βύρωνα, την Καισαριανή και τη Νέα Σμύρνη, στο Ψυχικό, στου Παπάγου, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, τη Μεταμόρφωση, την Κηφισιά, φτάνοντας μέχρι το Τατόι, αλλά και ανατολικότερα, προς τον Γέρακα και το Κορωπί.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «χτυπά» και το παραλιακό μέτωπο στα νότια, με τις βροχοπτώσεις να γίνουν έντονες στο Παλαιό Φάληρο (καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Φαλήρου), την Ηλιούπολη και τον Άγιο Κοσμά. Η Ανάλογη είναι η εικόνα για τον Πειραιά και τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, με τα φαινόμενα να ενταχθούν στο μεγάλο λιμάνι της Πειραιάς, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Για σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, το Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει βοηθούς ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική) και σε τμήματα του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες έχουν τις προοδευτικά θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα.

Τα φαινόμενα τοπικά που είναι έντονα και υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά. Στα Επτάνησα και στην Κρήτη οι καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά και στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην αρχή της ημέρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από νέους από τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και της πόλης της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι που εκδηλώνεται παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 24-27, στη Θεσσαλία από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24-27, στην Επτάνησα από 14 έως 25-27 βαθμούς Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

