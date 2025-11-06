Ισραηλινός όμηρος αποκαλύπτει βασανιστήρια από τη Χαμάς: «Χειρότεροι από τους Ναζί, με κακοποίησαν σεξουαλικά»

Την φρίκη που έζησε στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς περιγράφει ο Ρομ Μπρασλάφσκι μετά από δύο χρόνια ομηρίας στη Γάζα.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι είχε πέσει θύμα απαγωγής από τη Χαμάς την ημέρα που έγινε η επίθεση στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ. Για δύο χρόνια τον κρατούσαν στη Γάζα

Ηταν ένας από τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που επέστρεψαν στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα μετά την εκεχειρία και με δάκρυα στα μάτια μίλησε για όσα βίωσε. Ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια, αλλά και σεξουαλική κακοποίηση συνέθεσαν το παζλ της φρίκης για τον 21χρονο.

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», δήλωσε ο Μπρασλάφσκι μιλώντυας στην εκπομπή «Χαζινόρ» του Καναλιού 13. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”».

Στη συνέχεια πρόσθεσε… «Υπήρξε σεξουαλική βία — και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν. Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν του έγιναν και άλλες επιθέσεις κομπιάζοντας είπε…«Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

Δεν δίστασε να συγκρίνει τους άνδρες της Χαμάς με τους Ναζί. «Ηταν χειρότεροι και από Ναζί. Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει».

Τα όσα αναφέρει σοκάρουν… «Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: “Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη”. (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε… Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο».

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες αφότου απελευθερώθηκε από τη Γάζα τον περασμένο μήνα, η μητέρα του Μπρασλάβσκι είπε ότι τον μαστίγωσαν και τον ξυλοκόπησαν «με πράγματα που δεν θα αναφέρω καν» και ότι οι απαγωγείς του τον πίεσαν επίσης να ασπαστεί το Ισλάμ, προσφέροντάς του επιπλέον φαγητό και καλύτερες συνθήκες, αλλά εκείνος αντιστάθηκε. Του είπαν επίσης, ψευδώς, ότι οι Ισραηλινοί ήταν πολύ αδύναμοι ή αδιάφοροι για να διαμαρτυρηθούν για λογαριασμό του.