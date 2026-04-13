Ισίν Καρατζά: Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια καταγγέλλει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα γιατί τραγούδησε εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης – «Θα το ξανάκανα»

Στην καταγγελία ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα προχώρησε η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια, Ισίν Καρατζά, με ανάρτησή της στα social media.

Όπως υποστηρίζει η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την Μεγάλη Παρασκευή και ενώ είχε μόλις αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της επιδόθηκε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο αποτελεί ανεπιθύμητο πρόσωπο για τις ελληνικές Αρχές και της απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα.

Αιτία το γεγονός ότι το 2024 σε συναυλία για τη μουσουλμανική μειονότητα στην Κομοτηνή είχε τραγουδήσει τουρκικό εμβατήριο για την Καταστροφή της Σμύρνης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, η Ισίν Καρατζά περιέγραψε ότι ενώ στην οικογένειά της επετράπη η είσοδος, για την ίδια η απόφαση ήταν αρνητική: «Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν».

Συνεχίζοντας την καταγγελία της, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για προσβλητική αντιμετώπιση από τις αρχές του αεροδρομίου: «Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

«Θα το ξανάκανα, είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας»

Σε δεύτερο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, δήλωσε ότι «θα το ξανάκανα» για όσα συνέβησαν πριν από περίπου δύο χρόνια στην Κομοτηνή.

Στην ίδια ανάρτηση η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια γράφει, μεταξύ άλλων, «θα λέω “Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος μέχρι το τέλος. Είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας… Έχω ορκιστεί να ζήσω για το τουρκικό έθνος με μεγάλη αφοσίωση και πίστη… Δεν μπορώ να επιτρέψω να θιγεί ούτε ένα γράμμα της μεγάλης Δημοκρατίας της Τουρκίας…».

Η καταγγελία της Τουρκοκύπριας τραγουδίστριας έγινε θέμα και στα δελτία ειδήσεων τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων.

Η συναυλία στην Κομοτηνή το 2024

Το καλοκαίρι του 2024 η Ισίν Καρατζά είχε εμφανιστεί στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, και είχε ερμηνεύσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), το εμβατήριο του Κεμάλ για την καταστροφή της Σμύρνης.