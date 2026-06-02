Ιούνιος στην COSMOTE TV με τον Μάικλ Φασμπέντερ στη 2η σεζόν του «The Agency» & τον Τζέραρντ Μπάτλερ στο «Greenland: Migration»

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Ιούνιο με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο πολυαναμενόμενες σειρές, ταινίες για μικρούς και μεγάλους, καθώς και ειδικά κινηματογραφικά αφιερώματα.

Από τις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν η 2η σεζόν του κατασκοπικού θρίλερ «The Agency», η 3η σεζόν του immortal universe της Anne Rice, «Anne Rice’s: The Vampire Lestat» (Τρίτη 9/6, 23:00, COSMOTE SERIES), το «Greenland: Migration» με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, αλλά και νέες αφίξεις για όλη την οικογένεια, όπως ο «Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή». Το πρόγραμμα του Ιουνίου περιλαμβάνει, επίσης, δύο μοναδικά αφιερώματα στην θρυλική Μέριλιν Μονρόε και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Οι σειρές του Ιουνίου

Η 2η σεζόν του κατασκοπικού θρίλερ «The Agency» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/6 (διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τον Μάικλ Φασμπέντερ να επιστρέφει στον ρόλο του πράκτορα της CIA Martian, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες διεθνείς απειλές και επικίνδυνες συμμαχίες. Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς συμπληρώνουν οι Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Τζέφρι Ράιτ και Ρίτσαρντ Γκιρ.

Τον ίδιο μήνα έρχεται η 3η σεζόν του «Anne Rice’s: The Vampire Lestat» (Τρίτη 9/6, 23:00, COSMOTE SERIES), που συνεχίζει την ιστορία αγάπης, αίματος και αθανασίας των Louis de Pointe du Lac και Lestat de Lioncourt. Στον νέο κύκλο, ο Lestat αποφασίζει να πάρει πίσω τον έλεγχο της ιστορίας του ως rockstar, δημιουργώντας ένα συγκρότημα και ξεκινώντας περιοδεία, σε ένα σκοτεινό και αισθησιακό ταξίδι γεμάτο μυστικά και ανατροπές.

Με νέα σεζόν επιστρέφει και η αστυνομική σειρά «Harry Wild» (5η σεζόν – Τετάρτη 24/6, 21:10, COSMOTE SERIES, 48 ώρες μετά την Αγγλία), με τη βραβευμένη Τζέιν Σέιμουρ στον ρόλο της Harriet “Harry” Wild, της συνταξιούχου καθηγήτριας λογοτεχνίας, που συνεχίζει να λύνει περίπλοκες υποθέσεις εγκλημάτων μαζί με τον νεαρό συνεργάτη της Fergus.

Στην ατζέντα του Ιουνίου ανήκουν και το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα δραματικό θρίλερ «Believe Me» (Σάββατο 6/6, 23:00, διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), που αποκαλύπτει τη σοκαριστική υπόθεση ενός κατ’ εξακολούθηση δράστη σεξουαλικών επιθέσεων, ο οποίος παρέμενε ελεύθερος επειδή τα θύματά του δεν γίνονταν πιστευτά. Η σειρά με την προβολή της στην Αγγλία κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης, με πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο ITVX.

Επίσης, έρχονται το «The Season» με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μέι Λι («Shadow & Bone») και Τόμπι Στίβενς (Black Sails), (Πέμπτη 18/6, διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, 24 ώρες μετά την Αμερική), που μεταφέρει τους τηλεθεατές στον λαμπερό, αλλά σκοτεινό κόσμο της υψηλής κοινωνίας του Χονγκ Κονγκ, όπου μυστικά, σκάνδαλα και επικίνδυνες συμμαχίες απειλούν να καταστρέψουν μια πανίσχυρη οικογένεια, καθώς και το δραματικό «Tip Toe» (Δευτέρα 8/6, διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV) των δημιουργών του επιτυχημένου «It’s a Sin», με πρωταγωνιστές τους Άλαν Κάμινγκ (The Traitors U.S, The Good Wife, Instinct) και Ντέιβιντ Μόρισεϊ (Gone, State of Play, The Deal, The Walking Dead).

Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Στις μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα ανήκει και το «Greenland: Migration» (Κυριακή 7/6, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), με τους Τζέραρντ Μπάτλερ («300», «Den of Thieves») και Μορένα Μπακαρίν («Deadpool») να επιστρέφουν στο post-apocalyptic sequel του «Greenland». Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι στα ερείπια της Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ, αναζητώντας ένα νέο σπίτι.

Οι φαν των θρίλερ επιβίωσης θα έχουν στη διάθεσή τους, από την Κυριακή 28/6 (21:00, COSMOTE CINEMA 1), την ταινία «Primate», η οποία ακολουθεί μια παρέα φίλων που κάνει διακοπές στη Χαβάη, όταν ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επιθετικό χιμπατζή, σε έναν εφιαλτικό αγώνα επιβίωσης.

Νέες αφίξεις υπάρχουν και στο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, με μεταγλωττισμένες ταινίες, όπως το blockbuster «Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή» (Σάββατο 13/6, 19:20, COSMOTE CINEMA 1), «Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας» (Σάββατο 6/6, 19:20, COSMOTE CINEMA 1) και ο «Τσάρλι ο Σούπερ-Ήρωας» (Σάββατο 27/6, 19:15, COSMOTE CINEMA 1) να υπόσχονται μοναδικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια.

Τα κινηματογραφικά αφιερώματα του Ιουνίου

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Ιουνίου έχουν και δύο κινηματογραφικά αφιερώματα, που έχει ετοιμάσει η COSMOTE TV αποκλειστικά για τους συνδρομητές της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ημέρα γέννησης της Μέριλιν Μονρόε, το COSMOTE CINEMA 2 θα προβάλει τη Δευτέρα 1/6 τέσσερις εμβληματικές ταινίες της θρυλικής ηθοποιού («Bus Stop» – 16:50, «The Seven Year Itch» – 18:30, «How to Marry a Millionaire» – 20:15 και «Let’s Make Love» – 22:00), ενώ σε Α’ προβολή θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Marilyn Monroe: I Am So Many People», που φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς της. Την Παρασκευή 5/6, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το COSMOTE CINEMA 1 θα μεταδώσει σε Α’ προβολή τα ντοκιμαντέρ «Whispers in the Woods» (21:00) και «How to Poison a Planet» (22:40), που αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογο της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.