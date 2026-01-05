Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δάσκαλος, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Ολόκληρος ο χώρος της τηλεόρασης αποχαιρετά σήμερα (5/1/12026) τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 74 ετών μετά από έμφραγμα. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την «Κοινωνία Ώρα Mega» σήμερα το πρωί, θέλησε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του συνάδελφο.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση.

Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, ύστερα από οξύ έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.