Ιερά Οδός: Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Α2 και μεθυσμένος ο οδηγός που μπήκε στις σιδηροδρομικές γραμμές

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός που μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιερά Οδό και οδηγούσε εκεί για 300 μέτρα, πριν εν τέλει ακινητοποιηθεί. Λόγω του περιστατικού, υπήρξαν καθυστερήσεις στον Προαστιακό που ξεπέρασαν την μία ώρα.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (31.01.2026) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λ. Κωνσταντινουπόλεων. Ο 29χρονος οδηγός είναι μάλιστα Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Α2. Από το αλκοτέστ που του έγινε, αφού στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει περισσότερη, από την επιτρεπτή, ποσότητα αλκοόλ.

Ενώ το όριο για αλκοτέστ με εκπνεόμενο αέρα είναι στα 0,25 mg/l, ο 29χρονος είχε 0,51mg/l. Στη δεύτερη μέτρηση που του έγινε, το ποσοστό έφτασε τα 0,56 mg/l.

Λόγω του περιστατικού σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού καθώς υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας για αρκετή ώρα, μέχρι εν τέλει να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο. Η αμαξοστοιχία Αθήνα – Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το δρομολόγιό της μετά από 60 και λεπτά.

Ο 29χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση, παράνομη είσοδο – έξοδο και παραμονή στην χώρα.

Από τον έλεγχο που έγινε αποδείχθηκε πως δεν διέθετε τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για να περάσει αυτόφωρο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».