Θωρακίζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών – Αποκλειστικά από 2 φυλάκια με μηχανήματα X-rays η είσοδος από τη Δευτέρα 

Σε λειτουργία τίθενται από τη Δευτέρα (11.05.2026) οι δύο πύλες ελέγχου στο Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά το φιάσκο που προκάλεσε η ένοπλη επίθεση του 89χρονου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Έτσι λοιπόν, από τις 11 Μαΐου ενεργοποιούνται και οι δύο πύλες ασφαλείας τόσο από την πλευρά της οδού Λουκάρεως, όσο και από την πλευρά της οδού Δέγλερη, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται περνώντας από έλεγχο, από πύλη και μηχάνημα με X-rays. Οι δύο είσοδοι επανδρώνονται με αστυνομικούς και μέλη της Δικαστικής Αστυνομίας, ώστε να γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος στο κοινό που μπαίνει στα δικαστήρια, για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών ή δικαστικών υπαλλήλων.

Από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Λινό επισημαίνεται ότι η είσοδος της οδού Δέγλερη θα είναι μόνο για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως θα είναι για όλους, αλλά θα δίνεται προτεραιότητα σε δικηγόρους.

Σημειώνεται ότι το νέο φυλάκιο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως είναι έτοιμο αλλά ανενεργό από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του κ. Λινού, δεν είχε επανδρωθεί με αστυνομικούς ή μέλη της δικαστικής αστυνομίας. Μάλιστα, όπως είχε τότε επισημάνει ο Πρόεδρος της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αρχικώς είχε διατεθεί στο Πρωτοδικείο ένας Αστυνομικός και ένα μέλος της Δικαστικής Αστυνομίας, στη συνέχεια έμεινε ένας και πολύ γρήγορα… κανένας, με αποτέλεσμα επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το Πρωτοδικείο, πρώην Ειρηνοδικείο και πρώην Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών να είναι παντελώς αφύλακτο.

Πάντως, με νεότερη ανακοίνωσή τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι, συνεχίζουν τις δίωρες στάσεις εργασίας την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη (11 και 12 Μαΐου) και στη γενική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της Τέταρτης, 13 Μαΐου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται.

Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα. Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».

To άρθρο Θωρακίζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών – Αποκλειστικά από 2 φυλάκια με μηχανήματα X-rays η είσοδος από τη Δευτέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr