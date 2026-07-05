Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα, στον ίδιο χώρο ζωντανός ο αδερφός του

Μια περίεργη υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό δύο αδελφών μέσα σε διαμέρισμα, την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν δύο άνδρες, αδέλφια. Ο ένας από τους δύο βρέθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ήταν ζωντανός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.