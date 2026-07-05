Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε ένας άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτι την Κυριακή (05/07/2026) ενώ στον ίδιο χώρο ήταν ζωντανός ο αδερφός του, ο οποίος και προσήχθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι στην οδό Αστυδάμαντος, στο οποίο έμεναν δυο αδέρφια τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογική προβλήματα.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν μια σορό σε προχωρημένη σήψη τυλιγμένη σε σεντόνι και έναν άνδρα 63 ετών ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα και ήταν σε παραλογισμό.

Ο 63χρονος έχει προσαχθεί και εξετάζεται . Ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος προέρχεται από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνισσας είναι δολοφονία και πρέπει να έχει γίνει 3-4 μέρες καθώς οι ένοικοι κάλεσαν την αστυνομία γιατί η μυρωδιά ήταν αβάστακτη.

Τα δυο αδέρφια αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και ήταν ο φόβος και ο τρόμος της πολυκατοικίας.



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Μάλιστα όπως υποστηρίζει η γυναίκα και τα δυο αδέρφια ήταν πρώην αστυνομικοί ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν κάνει προσπάθεια να τους διώξουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

To άρθρο Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι, έχει προσαχθεί ο αδερφός του – «Τον κατέσφαξε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr