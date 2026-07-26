Θρίλερ στο Γαλάτσι: Νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό

Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνατό του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ηλικιωμένος που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ υπήρχαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο διαμέρισμα -βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου- δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.



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Παρά ταύτα, ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο δήλωσε ότι δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα και πως θα πρέπει να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Ασφάλεια του τοπικού αστυνομικού τμήματος Γαλατασίου.