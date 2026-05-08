Ελλάδα

Θρίλερ στον Δομοκό: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο

Εύβοια: Εντοπίστηκαν τα 8 άτομα που αγνοούνταν σε φαράγγι

Μία τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5/2025) στην Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο του περιστατικού στον Δομοκό έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πολύ σκληρό θέαμα, αφού εντόπισαν πτώμα αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο όχημα.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα