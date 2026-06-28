Θρίλερ στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 28.06.2026 στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου.

Από το περιστατικό με τον εντοπισμό της σορού στην Πάτρα, επικράτησε ανησυχία ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ιατροδικαστής. Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της γυναίκας, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της και να εξακριβώσουν την ταυτότητά της, αναφέρει το tempo24.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.