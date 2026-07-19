Σε μικρόσωμη γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07/2026) και συγκεκριμένα στην οδό Ευελπίδων.

Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα στην Κυψέλη έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, όπου διαπίστωσαν πως μέσα σε αυτή βρισκόταν η σορός μίας γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά την βαλίτσα την εντόπισε άστεγος, ο οποίος κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Η γυναίκα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φορούσε σορτσάκι, ήταν μικρόσωμη ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις την θέλουν νεκρή τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες.

Περισσότερα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατριδικαστικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν τον χρόνο και τα ακριβή αίτια του θανάτου καθώς και το ποια είναι.

Λίγα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα απομακρύνθηκε, με όχημα γραφείου τελετών, η σορός, από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου εντοπίστηκε, στον αριθμό 7 της Ευελπίδων.

«Ενημερωθήκαμε από τα μέσα για το ότι βρέθηκε ένα πτώμα σε βαλίτσα. Επικοινωνήσαμε με τις αρχές και μας είπαν ότι είναι γυναίκα. Ερευνάται από τις αρχές αν το πτώμα ανήκει στην στην Γιου Τινγκ», δήλωσε ο Αναστάσιος Ντούγκας, δικηγόρος του συζύγου της Βασίλη Καραβασίλη στο Newsit.gr.

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Στο σημείο είχε σπεύσει νωρίτερα κλιμάκιο του εργαστηρίου εγκληματολογικών ερευνών καθώς και ιατροδικαστής.

Την έρευνα αναλαμβάνει το ελληνικό FBI, όπως είναι γνωστή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

To άρθρο Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός σε προχωρημένη σήψη που βρέθηκε σε βαλίτσα – Φορούσε σορτσάκι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr