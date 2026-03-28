Θρίλερ στα Ιωάννινα: Άφαντος για πάνω από 2 εβδομάδες ο Νίκος Κάκαβος – Η διαμάχη με τον αδελφό του

Για πάντα από 2 εβδομάδες παραμένει εξαφανισμένος ο Νίκος Κάκαβος, με τις αρχές και εθελοντές διασώστες να τον αναζητούν σε όλα τα Ιωάννινα. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις 15 Μαρτίου.

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Νίκο Κάκαβο ήταν ο γείτονάς του. Όπως κατέθεσε στις αρχές για την υπόθεση της εξαφάνισής, τον είδε να περνά έξω από το σπίτι του πηγαίνοντας προς τα αμπέλια και κρατώντας μία σακούλα. Λίγη ώρα πριν είδε τον αδελφό του να επιστρέφει από το κτήμα, με τον οποίο είχε έντονες διαμάχες που ήταν γνωστές σε όλο το χωριό, τους Λογγάδες Ιωαννίνων.

«Καθόμουν στην αυλή την Κυριακή και κατά τις δύο με δυόμιση, είδα πρώτα τον αδερφό του να περνάει από τα αμπέλια προς το σπίτι τους και μετά από κανένα τέταρτο τον Νίκο από το σπίτι να πηγαίνει προς τα αμπέλια. Είπε καλησπέρα κανονικά και προχώρησε. Είχε βέβαια μια σακούλα αρκετά μεγάλη μαζί του. Δεν παρατήρησα τι είχε μέσα. Μάλλον εγώ ήμουν ο τελευταίος που τον είδα και έδωσα κατάθεση τις προάλλες στην Ασφάλεια. Η κάμερα δεν έχει καταγράψει κάτι γιατί ήταν κολλημένη εκείνες τις μέρες αλλά πήρε η Ασφάλεια την κάρτα της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Φως στο Τούλες» του MEGA.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε αυτό το κτήμα χωρίς όμως να εντοπίζουν κάποιο ίχνος του.

Ο συντονιστής της ομάδας των Εθελοντών Διασωστών δήλωσε πως το συγκεκριμένο σημείο είναι δύσκολο μιας και έχει δεξαμενές με νερό και ποτάμι.

Ο ξάδερφός του αγνοούμενου από την άλλη καταγγέλλει πως κανένας από το χωριό δεν έχει συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

«Κανείς από το χωριό δεν συγκινείται να ψάξει. Εδώ λίγο πιο πάνω είχαν βρει και τον πατέρα του νεκρό μετά από περίπου δέκα μέρες που αγνοούταν. Θα πάμε να δούμε κι εκεί αλλά το ψάξαμε καλά το σημείο», είπε συγκεκριμένα.

Οι διαμάχες με τον αδελφό του

Από την έρευνα της εκπομπής αποκαλύφθηκαν και οι διαμάχες που είχε ο αγνοούμενος με τον αδελφό του, με επίκεντρο περιουσιακά ζητήματα και τη διαχείριση της σύνταξης της ηλικιωμένης μητέρας τους η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι ο αγνοούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του αρκετά χρήματα, γεγονός το οποίο κάποιοι αποδίδουν σε κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Ο ξάδελφός του μίλησε στην εκπομπή για το θρίλερ της εξαφάνισής.

«Ήταν υγιής, δεν έπαιρνε φάρμακα και δεν τον σταματούσε τίποτα. Ήταν τόσο δυναμικός άνθρωπος, που κάποιοι με έπαιρναν τηλέφωνο όταν χάθηκε και μου έλεγαν ότι μας κοροϊδεύει, ότι κρύβεται κάπου και γελάει μαζί μας», είπε ο ξάδελφός του.

Σχετικά με την σχέση των δύο αδελφών, πρόσθεσε πως δεν ήταν καλή.

Περιέγραψε πως ο Νίκος επέστρεψε στο χωριό μετά τον χαμό του πατέρα του. Η τραγική ειρωνεία είναι πως κι αυτός είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και εντοπίστηκε 15 ημέρες αργότερα νεκρός από καρδιακή ανακοπή.

«Από τότε, η μητέρα του έγινε όλη του η ζωή. Την έπαιρνε παντού μαζί και την φρόντιζε. Όσο καιρό ήταν στο χωριό, δούλευε όπου μπορούσε. Καθάριζε χωράφια, επισκεύαζε τρακτέρ και μηχανήματα, έκανε τα πάντα. Η σχέση του με τον αδελφό του όμως, δεν ήταν καλή. Υπήρχαν συνεχείς εντάσεις για περιουσιακά ζητήματα. Φτάνανε συχνά μέχρι και στα αυτόφωρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, ο Νίκος δεν είχε ουσιαστική στήριξη από κανέναν, ενώ πριν από περίπου ενάμιση χρόνο είχε ένα σοβαρό ατύχημα.

«Εγώ ξέρω ότι πονάω», λέει ο αδελφός του

Τα δύο αδέλφια είχαν βρεθεί αντιμέτωποι και σε δικαστικές διαμάχες. Ο ίδιος ωστόσο δήλωσε πως δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση και οι φήμες που τον θέλουν ως τον βασικό ύποπτο, τον αφήνουν παγερά αδιάφορο.

«Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι πονάω. Είναι αδερφός μου. Τελευταία φορά τον είδα στο δικαστήριο. Ήταν μετανιωμένος για όλα όσα είχαν συμβεί και ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Εγώ όμως είχα ήδη απομακρυνθεί. Δεν μπορούσα να τον εμπιστευτώ ξανά. Τον λυπήθηκα, αλλά η συγχώρεση θέλει χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο δεν μας ενόχλησε καθόλου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Μάλιστα, του είχα πει ότι, αν θέλει, μπορεί να ανέβει στο σπίτι να δει τη μητέρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδέχεται πως οι σχέσεις τους δεν υπήρξαν ποτέ ομαλές. Οι εντάσεις ήταν συχνές και, όπως λέει, είχαν ως επίκεντρο τη μητέρα τους.

«Την είχε σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσα να το αφήσω να συνεχιστεί. Κάποιοι λένε ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξή της, αλλά για πέντε χρόνια που την είχα κοντά μου δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Έγινε δικαστήριο και πήραμε την επιμέλεια της μητέρας μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν όλα».

Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο ο αδερφός του να έβλαψε τον εαυτό του, εκτιμώντας πως πίσω από την εξαφάνιση κρύβεται κάτι άλλο.

«Δεν ξέρω τι δουλειές έκανε και με ποιους συναναστρεφόταν. Ήταν καλοκάγαθος άνθρωπος, φιλότιμος. Είναι…» λέει, διορθώνοντας τον εαυτό του, αδυνατώντας να αποδεχτεί το ενδεχόμενο του κακού.

Όπως εξηγεί, αντιλήφθηκε την εξαφάνιση αρκετές ημέρες αργότερα, όταν μία γειτόνισσά τους ενημέρωσε ότι δεν άναβε τη σόμπα του όπως συνήθιζε.