Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία – Αγνοείται 40 ημέρες, βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία. Ο ηλικιωμένος φέρεται να ταξίδεψε από τη χώρα του για διακοπές, όμως αγνοείται εδώ και 40 ημέρες.

Οι τελευταίες εξελίξεις για την εξαφάνιση του τουρίστα από την Αυστρία αναφέρουν ότι σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς στη Μαγνησία, μοναχοί από τη Μονή Φλαμπουρίου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο σε περιβόλι κοντά στο μοναστήρι. Όπως διαπιστώθηκε μετά από διασταύρωση στοιχείων, το είχε νοικιάσει ο 72χρονος αγνοούμενος.

Σύμφωνα με τον taxydromos.,gr, αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και από το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένο πεζοπόρο τμήμα «χτενίζουν» την περιοχή, η οποία θεωρείται δύσκολη, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του άνδρα.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει βόλτα μόνος του και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Οι αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη του, καθώς οι 40 ημέρες που μεσολάβησαν και οι αντίξοες συνθήκες στο δάσος της Άνω Κερασιάς καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση.