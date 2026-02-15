Θρίλερ με Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με μία γυναίκα από το Ισραήλ να εντοπίζεται νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Μια γυναίκα περίπου 53 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ, εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 15.02.2026 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στην οδό Λέκκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός της την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ανησυχώντας, πήγε στο ξενοδοχείο και όταν μπήκε στο δωμάτιο του 5ου ορόφου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τη σορό πρόκειται να εξετάσει ιατροδικαστής, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν αυτοχειρία.