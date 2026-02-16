Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με μία γυναίκα από το Ισραήλ να εντοπίζεται νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Μια γυναίκα περίπου 53 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ, εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 15.02.2026 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στην οδό Λέκκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν παραγωγός ταινιών, την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ανησυχώντας, πήγε στο ξενοδοχείο και όταν μπήκε στο δωμάτιο του 5ου ορόφου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τη σορό εξέτασε ιατροδικαστής, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού, με τις αρχές να μην αποκλείουν ακομη και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τον δρόμο μπροστά απο το ξενοδοχείο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/whatsapp-video-2026-02-15-at-22-21-34-1.mp4

Διεξάγεται έρευνα για το τί μπορεί να συνέβη στην γυναίκα, ενώ φως στα αίτια θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

To άρθρο Θρίλερ με Ισραηλινή παραγωγό ταινιών που βρέθηκε νεκρή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr