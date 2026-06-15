Θρήνος στο Ναύπλιο: Πέθανε ξαφνικά 55χρονη νοσηλεύτρια την ώρα που εργαζόταν

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ναύπλιο ο αιφνίδιος θάνατος μιας 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρρευσε ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με την τραγική ειρωνεία να είναι ότι πριν από 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15.06.2026, κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της στα Επείγοντα στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που ένα τροχαίο, οδήγησε την άτυχη γυναίκα σε τόσο στρες που έπαθε ανακοπή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της και το ιατρικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Σήμερα το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο στο Ναύπλιο, με πέντε τραυματίες Ρομά. Ένας πολίτης τους μετέφερε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε. Εκεί τους υποδέχτηκαν δύο νοσηλεύτριες στα ΤΕΠ και το προσωπικό που εφημέρευε. Ειδικά ένα παιδάκι δέκα ετών, που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένο, σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άργους» είπε αρχικά ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Μέσα στο νοσοκομείο επικράτησε πολύ μεγάλη ένταση με πάνω από είκοσι Ρομά, οι οποίοι φώναζαν και έβριζαν το προσωπικό, παρότι έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να σώσουν το παιδάκι και να περιποιηθούν τους υπόλοιπους τραυματίες».

Στη δήλωσή του συνέχισε λέγοντας πως «το στρες αυτό οδήγησε σε ανακοπή μία 55χρονη νοσηλεύτρια των ΤΕΠ. Παρότι διασωληνώθηκε και της έγινε ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν».

«Οι γιατροί που επιλήφθηκαν του περιστατικού μού είπαν ότι η γενεσιουργός αιτία αυτής της ανακοπής είναι το στρες και το άγχος από όλη αυτή την ένταση και τον πανικό που επικράτησε στο νοσοκομείο».

«Η τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από τρία χρόνια είχε χάσει και το παιδί της. Μάλιστα, ό,τι χρήματα είχαν συγκεντρώσει, είχαν αποφασίσει να τα διαθέσουν για δωρεά ενός ιατρικού μηχανήματος στο νοσοκομείο».

«Σήμερα χάσαμε μία εξαιρετική συνάδελφο. Όλο το νοσοκομείο είναι φωτισμένο, οι συνάδελφοί της συγκεντρώθηκαν στη μνήμη της και αύριο θα παραστούμε στην κηδεία της».

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο νοσοκομείο, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού, με πολυετή προσφορά στον χώρο της υγείας.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αδυνατούν να πιστέψουν την ξαφνική απώλειά της, ενώ μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων εκφράζονται από την τοπική κοινωνία.

Οι συνάδελφοί της από τον Σύλλογο του νοσοκομείου είπαν το δικό τους αντίο στην άτυχη γυναίκα: «Το Νοσοκομείο Ναυπλίου αποχαιρετά την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη. Με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της. Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της».

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μέσα από τις προβλεπόμενες ιατρικές και δικαστικές διαδικασίες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

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