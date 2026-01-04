Θοδωρής Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου και παρουσιαστή. Επισημαίνει πως ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ένας ανεκτίμητος συνεργάτης. Από το ξεκίνημα του τηλεοπτικού σταθμού άλλωστε, έδινε το δικό του στίγμα και παρέμεινε στο κανάλι μέχρι τον θάνατό του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Θοδωρής Κυριακού: «Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του.

Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

Ο Θοδωρής Κυριακού εκτιμούσε βαθιά τον Γιώργο Παπαδάκη και πολλές φορές τον συμβουλευόταν. Ο παρουσιαστής είχε απόλυτη ελευθερία κινήσεων στη δουλειά του και το ελεύθερο για να αποφασίσει πότε θα παραδώσει τη σκυτάλη της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Αυτό συνέβη τελικά τον Ιούλιο του 2025. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν κατάφερε να κρύψει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. Βούρκωσε και στο τέλος έβαλε τα κλάματα μπροστά στις κάμερες. Συγκινημένος στο πλατό του ΑΝΤ1 και περιστοιχισμένος από στενούς συνεργάτες του, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές που τον τίμησαν διαχρονικά.