Θηβών: Φορτηγό καρφώθηκε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο ύψος του Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες

Αναστάτωση επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στη Θηβών μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε, όταν φορτηγό καρφώθηκε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο έγινε επί της Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο -μέχρι στιγμής- λόγο, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 3 άτομα έχουν τραυματιστεί και ήδη έχουν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, δίχως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.