Θεσσαλονίκη: 98χρονος έδωσε 370 χρυσές λίρες σε αγνώστους που του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του

Άγνωστοι απέσπασαν από 98χρονο στη Θεσσαλονίκη 370 χρυσές λίρες με το πρόσχημα ότι είχαν απαγάγει τον γιο του. Αρχικά, έδωσε 246 χρυσά νομίσματα και στη συνέχεια οι δράστες απαίτησαν κι άλλα.

Οι επιτήδειοι φαίνεται πως πήραν από τον υπέργηρο άνδρα στη Θεσσαλονίκη χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, πείθοντάς τον ότι κρατούσαν τον γιο του.

Σύμφωνα με καταγγελία που έκανε ο ηλικιωμένος, άγνωστος του τηλεφώνησε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ισχυριζόμενος ότι ο γιος του έχει απαχθεί και για να αφεθεί ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει λύτρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες και πιστεύοντας ότι η ζωή του παιδιού του βρίσκεται σε κίνδυνο, ο 98χρονος πείστηκε και παρέδωσε σε άγνωστη γυναίκα 246 χρυσές λίρες, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας που τον είχε καλέσει αρχικά επανήλθε με νεότερο τηλεφώνημα, ζητώντας επιτακτικά κι άλλες λίρες.

Ο υπέργηρος υπάκουσε εκ νέου, παραδίδοντας άλλες 124 λίρες. Όταν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο περί απάτης απευθύνθηκε με καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δράστες τού απέσπασαν συνολικά 370 χρυσές λίρες, μεταξύ αυτών 299 Αγγλίας και 71 Βελγίου, συνολικής αξίας 330.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.