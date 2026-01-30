Θεσσαλονίκη: 56χρονος δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Δάσκαλος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με τριετή αναστολή, για σεξουαλική παρενόχληση μίας μαθήτριάς του. Ο 56χρονος εκπαιδευτικός κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση για τη σεξουαλική παρενόχληση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, δάσκαλος θώπευσε και φίλησε τη 10 ετών, τότε, μαθήτρια του.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο καταδικασθείς εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσια δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.