Θεσσαλονίκη: 55χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα γιατί τον ενοχλούσαν ανήλικοι – Στο νοσοκομείο 15χρονος με τραύματα από σκάγια

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας 55 ετών πυροβόλησε σε βάρος ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη γιατί τον ενοχλούσε η φασαρία που έκαναν.

Σύμφωνα με την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη ένας 55χρονος από τους αστυνομικούς του τμήματος Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 55χρονος ενοχλήθηκε από μια παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του.

Τότε ο άνδρας έβγαλε καραμπίνα, που κατέχει νόμιμα, προσπαθώντας σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, να πυροβολήσει στον αέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, τα σκάγια πέτυχαν έναν 15χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στα πόδια, στο δεξί χέρι και στο δεξί μεσοθωράκιο.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

