Θεσσαλονίκη: 47χρονη προσποιήθηκε την αστυνομικό και άρπαξε 100.000 ευρώ από ανυποψίαστη γυναίκα

Ένα νέο σκηνικό απάτης έγινε στη Θεσσαλονίκη, αφού μία 47χρονη προσποιήθηκε την αστυνομικό και κατάφερε να κλέψει από μία ανυποψίαστη γυναίκα 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η απατεώνας, προσποιήθηκε ότι ήταν αστυνομικός κατά την διάρκεια μιας επιχείρησης που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή Συκιές στην Θεσσαλονίκη για την σύλληψη ενός υπόπτου. Η 47χρονη έτσι έπεισε την γυναίκα που δεν φαντάστηκε ότι όλη η ιστορία ήταν μία απάτη, της έδωσε τα 100.000 ευρώ δήθεν για να τα φυλάξει και εκείνη έγινε καπνός.

Είχε προηγηθεί μάλιστα τηλεφωνική κλήση προς την 57χρονη παθούσα από υποτιθέμενο υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανότατα συνεργό της 47χρονης.

Η απάτη, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (4/11/2025) στις Συκιές Θεσσαλονίκης και καταγγέλθηκε άμεσα από το θύμα.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας απατεώνα και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της.