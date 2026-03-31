Θεσσαλονίκη: 45χρονη οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Λαγκαδά

Μία 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Τρίτης (31.03.2026) στον επαρχιακό δρόμο Κολχικού – Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου, στον Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας.

Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος με 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.