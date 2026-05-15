Θεσσαλονίκη: 43χρονος, 32χρονος και 31χρονος μπούκαραν σε μονοκατοικία και λήστεψαν τους ιδιοκτήτες

Τρεις άνδρες που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας.

Σε βάρος των τριών ανδρών που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία στη μονοκατοικία περιοχής στη Θεσσαλονίκη σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, σε συνδυασμό με ληστεία κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απόδραση κρατουμένου, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών».

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο 43χρονος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από το 2022 από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, να βγαίνει από οικοδομή της περιοχής. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν αντιστάθηκε σθεναρά, αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε ο 32χρονος να βγαίνει από το ίδιο κτίριο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε στον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, προσκόμισε ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε έφερε πλαστές σφραγίδες εισόδου – εξόδου στη χώρα.

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δυο κατηγορούμενοι διέμεναν σε συγκοινωνούντα διαμερίσματα Airbnb, μαζί με 31χρονο συνεργό τους, ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται σε διπλανή εγκαταλελειμμένη διώροφη μονοκατοικία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι πήγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο σπίτι – στόχο, όπου αφού αναρριχήθηκαν στον πρώτο όροφο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου μπήκαν στο εσωτερικό.

Εκεί, με την απειλή όπλων και με την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, απέσπασαν από την κατοχή του ρολόι χειρός, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν 1.800 ευρώ. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό του σε χώρο υπνοδωματίου στο ισόγειο και τους κλείδωσαν στο εσωτερικό του.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τις έρευνες σε σπίτια, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα κενού φυσιγγίων με δυνατότητα εκτόξευσης φωτοβολίδων,

– σάκος χειρός, που περιείχε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, διάφορα είδη ρουχισμού και δελτίο ταυτότητας,

– 2 κινητά τηλέφωνα,

– κάρτα sim,

– 4 ρολόγια χειρός και χρυσίζον δαχτυλίδι, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα προερχόμενα από την ανωτέρω ληστεία,

– 3 γάντια εργασίας χειρός,

– 2 μάσκες προστασίας προσώπου με βαλβίδα,

– 3 μεταλλικά κατσαβίδια χειρός,

– 2 προστατευτικά κράνη κεφαλής μοτοσικλετιστή,

– 450 ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε μοτοσικλέτα, τα κλειδιά και η άδεια κυκλοφορίας της΄.

Επισημαίνεται ότι, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για απόδραση κρατουμένου, στις 2 Απριλίου 2022, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης μετά από άδεια που του χορηγήθηκε. Σε βάρος των άλλων δυο κατηγορουμένων εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου και παραμονής στη Χώρα.

Και οι τρεις παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα 18 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.