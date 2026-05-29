Θεσσαλονίκη: 38χρονος ξυλοκόπησε άγρια τον πρώην πεθερό του στον Εύοσμο – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 67χρονος

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον 67χρονο πρώην πεθερό του και τον ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο σπίτι του στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη.

Ο 38χρονος κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι του πρώην πεθερού του, ο οποίος έπεσε αναίσθητος από την επίθεση αυτή.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διασωστικής ομάδας του ΕΚΑΒ ανέκτησε καρδιακό παλμό.

Ακολούθησε διασωλήνωση από τη γιατρό της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ και μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο λόγος της συμπλοκής φέρεται πως ήταν προσωπικές διαφορές.



Κατά πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να είναι εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες, ενώ κατά το παρελθόν ο 67χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών.