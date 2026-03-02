Θεσσαλονίκη: 30χρονος προκάλεσε τροχαίο και έπεσε σε τοίχο προσπαθώντας να ξεφύγει από την αστυνομία

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 30χρονου, χθες (1/3/2026) στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα και προκάλεσε τροχαίο δημιουργώντας πανικό.

Ο 30χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αγνόησε σήμα των αστυνομικών, πάτησε το γκάζι, «έκαψε» κόκκινο φανάρι και πινακίδα STOP και αργότερα έπεσε πάνω σε άλλο αυτοκίνητο προκαλώντας το τροχαίο.

Συγκεκριμένα, κινούμενος στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να εκτραπεί και να χτυπήσει σε τοίχο σπιτιού.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του 30χρονου και της 27χρονης συνεπιβάτιδας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.