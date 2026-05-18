Θεσσαλονίκη: 30χρονος έτρεχε με 209 χλμ σε δρόμο με όριο τα 80 χλμ

Με 129 χλμ πάνω από το όριο ταχύτητας, πιάστηκε να τρέχει ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Κυριακής (18.05.2026).

Ο 30χρονος μετέτρεψε την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης σε αγωνιστική πίστα, μιας και εντοπίστηκε να τρέχει με ταχύτητα 209 χιλιομέτρων, αν και το ανώτατο όριο σε εκείνο το σημείο ήταν τα 80 χλμ την ώρα.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν στον Εύοσμο, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.