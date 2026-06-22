Θεσσαλονίκη: 12 γιατροί και νοσηλευτές κατηγορούνται για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Δώδεκα γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου παραπέμφθηκαν σε δίκη για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος μετά τον θάνατο του 27χρονου στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο έπειτα από μια επέμβαση ρουτίνας. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

Το κατηγορητήριο περιγράφει σειρά παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς που φέρονται να οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια του στρατιώτη, διά του συνηγόρους της, ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την κύρια ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί και δύο ακόμη δίκες, που σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει προαναγγείλει προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αξιώνοντας, μέσω αγωγής, αποζημίωση για ψυχική οδύνη.