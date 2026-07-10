Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Υψώματα Διαβατών – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Υψώματα Διαβατών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η φωτιά στα Διαβατά κινητοποίησε συνολικά 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του μετώπου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται drone με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα της κατάστασης.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης