Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η κατάσβεση από την πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (30/1/2026) στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο πήρε φωτιά σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Συγκεκριμένα η φωτιά στο λεωφορείο ξέσπασε στην οδό Μιχαήλ Ψελλου με Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη, με την πυροσβεστική να φτάνει άμεσα στο σημείο.

Η γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει καμία ανθρώπινη ζωή, με τις εικόνες όμως από το ατύχημα να εγείρουν την ανησυχία.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/leoforeio-fotia.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/fotia-leoforeio2.mp4

Φλόγες έβγαιναν με ορμή από το πίσω μέρος του λεωφορείου προκαλώντας τρόμο στους περαστικούς.

